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Dörtyol ve İskele Anayollarında İki Ayrı Trafik Kazası: Yaralılar Var

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Dörtyol-Geçitkale ve İskele-Gazimağusa anayollarında meydana gelen iki ayrı kazada, toplam dört kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Dörtyol ve İskele Anayollarında İki Ayrı Trafik Kazası: Yaralılar Var

Dörtyol-Geçitkale Anayolunda Takla Atan Araç Kazası

03 Temmuz 2025 tarihinde saat 09:00 sıralarında, Dörtyol-Geçitkale Anayolu üzerinde Pakize Mülhüde Aydın Başaran (K-42) yönetimindeki SZ 298 plakalı salon araç, Geçitkale istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken Geçitkale Havalimanı önlerine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç önce orta refüje ait bordür taşlarına, ardından bilgi levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, Geçitkale Havalimanı önündeki çembere ait bordür taşlarına çarpıp takla attı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İskele-Gazimağusa Anayolunda Zincirleme Kaza

Aynı gün saat 18:00 sıralarında, İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde Arian Azizzadeh (E-22) yönetimindeki UU 167 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru sol şeritte dikkatsiz şekilde ilerlerken “Kelin Yeri” restoran önlerine geldiğinde şeridini muhafaza edemeyerek sağ şeride geçti. Bu sırada sağ şeritte seyreden Hasan Hüseyin Haksever (E-41) yönetimindeki HC 307 plakalı araca çarptı.

Çarpışma sonucu UU 167 plakalı araç yolun soluna savrularak devrilirken, HC 307 plakalı araç orta refüje ve refüj üzerindeki trafik levhasına çarptı. Savrulan trafik levhası ise karşı yönden gelen Alper Erbilek (E-66) yönetimindeki PH 991 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan UU 167 plakalı araçtaki yolcular Ozan Akdeniz (E-23), Aysu Kerme (K-22) ile HC 307 plakalı araçtaki yolcu Gözde Şahin (K-39), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor

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