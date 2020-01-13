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Döviz güne nasıl başladı? 13 Ocak 2020

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Döviz güne nasıl başladı? 13 Ocak 2020.. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar euro alış satış fiyatlarında son durum ne?
Döviz güne nasıl başladı? 13 Ocak 2020

Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ekonomik veri akışının sınırlı olduğu haftada dolar/TL, güne geçtiğimiz cuma günkü kapanış seviyelerinden başladı.

Dolar bugün 5,86'da seyrediyor. 

Euro/TL ise 6,50'den işlem görüyor.

Sterlin ise 7,65 seviyeleirnde işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içi piyasalarda bu haftanın ana gündem maddesini 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı oluşturuyor. Bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. 

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