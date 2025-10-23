  • BIST 10653.93
TCMB politika faizini yüzde 39,5'e indirdi
TCMB politika faizini yüzde 39,5’e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Ekim ayı faiz kararını açıkladı.
Para Politikası Kurulu (PPK)Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürdü.

Karar, piyasaların genel beklentileriyle uyumlu olarak kademeli faiz indirimi sürecinin devamı şeklinde değerlendirildi.

Ekonomistler, TCMB’nin faiz indirimine gitmesinde enflasyonda beklenen yavaşlama, TL’nin istikrarı ve küresel merkez bankalarının gevşeme sinyallerinin etkili olduğunu belirtiyor.

