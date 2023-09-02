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Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi

» »
Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi
Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi

Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.700026.9500
 EUR28.800029.1000
 GBP33.700034.0500
 AUD15.500017.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		02-09-2023 08:39:00
02-09-2023 09:26:11
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