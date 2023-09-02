Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.7000
|26.9500
|EUR
|28.8000
|29.1000
|GBP
|33.7000
|34.0500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|02-09-2023 08:39:00
02-09-2023 09:26:11
Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.7000
|26.9500
|EUR
|28.8000
|29.1000
|GBP
|33.7000
|34.0500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|02-09-2023 08:39:00
02-09-2023 09:26:11
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