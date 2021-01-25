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Döviz güne nasıl başladı?

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Dolar önceki kapanışını 7,4112 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,06 hareketlilik oldu.
Döviz güne nasıl başladı?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4112 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,06 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,4144TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,4081 TL

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0443 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 9,0294 TL

İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,1704 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,32 hareketlilik oldu. Peki 25 Ocak 2021 Pazartesi Sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1826 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1583 TL

GRAM ALTIN  441,30

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