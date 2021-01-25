Döviz güne nasıl başladı?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4112 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,06 hareketlilik oldu.
DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,4144TL
DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,4081 TL
EURO SATIŞ FİYATI: 9,0443 TL
EURO ALIŞ FİYATI: 9,0294 TL
İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,1704 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,32 hareketlilik oldu. Peki 25 Ocak 2021 Pazartesi Sterlin kaç lira?
STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1826 TL
STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1583 TL
GRAM ALTIN 441,30
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.