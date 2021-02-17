Döviz güne nasıl başladı?

Dolar kuru dün temmuz 2020'den beri en düşük seviyesi olan 6.89'a kadar gerilese de tutunamadı. Dolar, ABD 10 yıllıklarının 1.30 üzerine atmasıyla küresel anlamda bir nebze toparlandı. 17 Şubat günü dolar/TL 6.99'dan el değiştirirken yarınki TCMB faiz kararı piyasaların odak noktası..
İşte 17 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 6,9919
Dolar satış: 6,9956
EURO NE KADAR?
Euro alış: 8,4519
Euro Satış: 8,4646
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 9,7058
Pound satış: 9,7204
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın: 403.54
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