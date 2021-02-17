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Döviz güne nasıl başladı?

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Dolar kuru dün temmuz 2020'den beri en düşük seviyesi olan 6.89'a kadar gerilese de tutunamadı.
Döviz güne nasıl başladı?

 

Dolar kuru dün temmuz 2020'den beri en düşük seviyesi olan 6.89'a kadar gerilese de tutunamadı. Dolar, ABD 10 yıllıklarının 1.30 üzerine atmasıyla küresel anlamda bir nebze toparlandı. 17 Şubat günü dolar/TL 6.99'dan el değiştirirken yarınki TCMB faiz kararı piyasaların odak noktası..

İşte 17 Şubat 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 6,9919

Dolar satış: 6,9956

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,4519

Euro Satış: 8,4646

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,7058

Pound satış: 9,7204

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın: 403.54

 

 

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