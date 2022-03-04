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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı gündemin odağında yer alırken döviz kurları arasında Türk lirası ve rublenin gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasında negatif ayrıştığı gözlendi. 4 Mart 2022 Cuma günü 1 dolar kaç lira oldu? 1 Ruble ne kadar? Kurda son durum...

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının ardından gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasında Türk lirası ve Ruble negatif ayrıştı. Dolar güne başlarken yüzde 0,20 yükselişle 14,14 lira, Ruble ise dolar karşında yüzde 0,01 düşüşle 0,0091 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 584,88 baz puan düzeyinde bulunuyor.

İç piyasada hazine dengesi rakamları açıklanacak. Yurt dışında da ABD'de işszilik, İngiltere'de inşaat, Avustralya'da perakende satış verileri dikkat çekiyor.

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