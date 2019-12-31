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Döviz güne nasıl başladı? (31 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 31 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (31 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar, yılın son günü 31 Aralık 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,94 seviyesinde yer alıyor. 

Euro/TL de 6,65'te seyrediyor.

 

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2019'DA YÜZDE 12'DEN FAZLA YÜKSELDİ

Dolar bu sene Türk Lirası karşısında yüzde 12'nin üzerinde yükseldi.

Kur 9 Mayıs'ta 6,2457 seviyesini test etmiş, 26 Ağustos'ta da Asya piyasalarında sert yükselerek yılın en yüksek seviyesi olan 6.3961'i görmüştü.

Kur bu yıl en düşük ise 31 Ocak'ta 5,1621 seviyesini test etmişti.

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