Döviz güne nasıl başladı? (31 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar, yılın son günü 31 Aralık 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,94 seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL de 6,65'te seyrediyor.
2019'DA YÜZDE 12'DEN FAZLA YÜKSELDİ
Dolar bu sene Türk Lirası karşısında yüzde 12'nin üzerinde yükseldi.
Kur 9 Mayıs'ta 6,2457 seviyesini test etmiş, 26 Ağustos'ta da Asya piyasalarında sert yükselerek yılın en yüksek seviyesi olan 6.3961'i görmüştü.
Kur bu yıl en düşük ise 31 Ocak'ta 5,1621 seviyesini test etmişti.
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