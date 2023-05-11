  • BIST 4.494,48
  • Altın 1276.573
  • Dolar 19.5428
  • Euro 21.464
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Döviz Kurları 11 Mayıs 2023 güne nasıl başladı?

» »
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?
Döviz Kurları 11 Mayıs 2023 güne nasıl başladı?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?

11 Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,50 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 21,41 liradan,

 sterlin ise 24,6 liradan işlem görüyor.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euro 21,15, sterlin 23,95, dolar 19,25 liradan işlem görüyor17 Nisan 2023 Pazartesi 10:30
  • JP Morgan’dan seçim sonrası dolar tahmini15 Nisan 2023 Cumartesi 16:11
  • Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor14 Nisan 2023 Cuma 14:19
  • Euro 21.85, sterlin 24.75, dolar 19.75 liradan işlem görüyor14 Nisan 2023 Cuma 10:28
  • Dövizde hareketlilik yaşanyor12 Nisan 2023 Çarşamba 10:58
  • Almanya’da şirket iflasları yüzde 24 arttı06 Nisan 2023 Perşembe 21:34
  • Gelecek Parti'li Kerim Rota: 500 liralık, 1000 liralık banknotlar çoktan basılmalıydı06 Nisan 2023 Perşembe 09:55
  • Dövizde hareketlilik! Sterlin 24'ü buldu!31 Mart 2023 Cuma 12:05
  • Asya borsaları yükselişe geçti31 Mart 2023 Cuma 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı?31 Mart 2023 Cuma 08:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti