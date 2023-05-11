Döviz Kurları 11 Mayıs 2023 güne nasıl başladı?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?
11 Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,50 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 21,41 liradan,
sterlin ise 24,6 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?
11 Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,50 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 21,41 liradan,
sterlin ise 24,6 liradan işlem görüyor.
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