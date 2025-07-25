Döviz Kurlarında Son Durum...

Hafta başında, serbest piyasada saat 9.20 itibarıyla 47.48 TL’den alınan euro 47.56 TL’den satılıyor. 54.64 'TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 54.92 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 40.39 TL’den alınıp, 40.46'TL’den satışa sunuluyor.
Hafta başında, serbest piyasada saat 9.20 itibarıyla 47.48 TL’den alınan euro 47.56 TL’den satılıyor. 54.64 'TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 54.92 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 40.39 TL’den alınıp, 40.46'TL’den satışa sunuluyor.
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