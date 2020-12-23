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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (23 Aralık 2020 Çarşamba)

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Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (23 Aralık 2020 Çarşamba)
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (23 Aralık 2020 Çarşamba)

Hafta sonu yaşanan salgında mutasyon endişeleriyle haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişlerle başlayan dolar/TL, sonrasında geri çekilmişti.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yatay hareket ediyor.

 Dolar/TL'deki 7,65'lerdeki yatay seyir bu sabah da devam ederken euro/TL, 9,34'ten işlem görüyor. Sterlin/TL ise 10,2585 lira alış fiyatı, 10,2731 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

Uzmanlar haftanın en önemli gündeminin perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacağını belirtiyor.

Anketlere göre, TCMB'nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan arttırması bekleniyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

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