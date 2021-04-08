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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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ABD 10 yıllık tahvil getirisi ve dolar endeksinin döviz kurları üzerindeki etkisi devam ederken, dolar kuru günü 8,14 liradan kapattı. Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününde 8,17 seviyesinden alıcı buluyor.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

ABD 10 yıllık tahvil getirisi ve dolar endeksinin döviz kurları üzerindeki etkisi devam ederken, dolar kuru günü 8,14 liradan kapattı. Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününde 8,17 seviyesinden alıcı buluyor.

Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel piyasalar odaklı bir seyir bekleniyor.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra Merkez Bankası'nda yaşanan sürpriz görev değişimi sonrası 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi, bu sabah 444,55 seviyesinde

Bununla birlikte enflasyon tahminleri yukarı, büyüme ise aşağı yönlü revize ediliyor. Tüketici yıllık enflasyonu yüzde 16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyelere yükselirken, TCMB'nin enflasyondaki yükselişe dair söylem ve eylemleri yakından izleniyor.

Ekonomistler yeni bir kur etkisi olmadığı senaryoda Nisan'da enflasyonun yılın en yüksek seviyesini göreceğini, sonrasında ise yıl sonuna doğru düşüşe geçeceğini öngörüyordu. Ancak kurdaki artış nedeniyle beklentiler yukarı yönlü revize ediliyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu demeçlerinde enflasyon hedefine bağlı olunduğunu ve sıkı para politikası gerekliliğine dikkat çekmişti.

DOLAR: 8.16 TL

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GRAM ALTIN: 456.78 TL

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