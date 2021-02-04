Dr. Derlen Özgeç Ruso:Durum ciddiden de ötedir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, yayılım hızı ve şiddetinin artığına işaret etti, “Durum ciddiden de ötedir” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, yayılım hızı ve şiddetinin artığına işaret etti, “Durum ciddiden de ötedir” dedi.

Pandemiyle mücadelede görev yapan hekimlerden biri olan Dr. Ruso, mutasyonun ülkeye gelmiş olma ihtimaline işaret ederken, temaslıların saklanması ve hastaneye gelişlerin gecikmesinin çok ciddi risk olduğunun altını çizdi.

Dr. Derlen Özgeç Ruso’nun açıklaması şu şekilde:

“Vaka sayısı hızla artmaktadır .. Acil Durum Hastanesi yeni hizmete girmesine rağmen dolmak üzeredir!! Durum ciddiden de ötedir. Yapılması gerekenler bellidir. Ancak halka da büyük görevler düşmektedir. Çekirdek ailemizle birlikte olmaktan ve başka kişileri riske atmamaktan başka şansımız kalmamıştır. Gelinen nokta endişe vericidir.

Sağlık sisteminin çökmemesi adına hastaların mağdur olmaması adına hepimize büyük görevler düşüyor. Yayılım hızı artmıştır, hastalık şiddeti artmıştır. Mutasyonun ülkemize gelmiş olma ihtimali mevcuttur. Temaslıların saklanması, hastaneye gelişlerin gecikmesi ciddi risklerdir. Umarız ki bu süreç en az zararla atlatılabilir.”