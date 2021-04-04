Dr. Dizdarlı 15 adımda Covid-19 gerçeklerini açıkladı

İşte Dr. Bülent Dizdarlı'nın yaptığı açıklama;

COVİD-19 GERÇEKLERİ

1- Hastalığı insan hareketliği ve teması yayıyor. İnsandan insana bulaş oluyor.

2- Teşhis, klinik ve radyolojik bulgularla konmakla beraber, spesifik antijen ve PCR testleri işimizi kolaylaştırmaktadır.

3- Maske- Mesafe Hijyen + Aşılar. En önemli korunma araçlarımızdır

4- Aşılar, tam anlamıyla hastalığı önlemediği durumda dahi, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri önlüyor.

5- Hastalığı kesin tedavi edici bir ilaç yoktur.

6- Virüs devamlı mutasyona uğramaktadır. Bu gün için yüzden fazla varyantı vardır.

7- Aşıların varyantlar üzerindeki etkisi olduğu yönünde çalışmalar artsa da bu kesin değildir.

8- Aşılar genelde iki doz uygulanır. İlk dozla ikinci dozun aynı cins olması gerekir.

9- aşılama sonrası elde edilen bağışıklığın süresi 8-9 ay olarak tahmin edilmektedir. Bu sürenin sonunda tekrar aşılanmak gerekir. Bu aşamada aşı cinsi tercihinizi değişebilirsiniz.

10- Aşılanmadan veya birinci dozu aldıktan sonra hastalanan bir kişinin aşı olmasına veya ikinci dozu yaptırmasına 8ay boyunca gerek yoktur.

11- Çocuklar hasta olmaz diye bir şey yoktur. Çocuklar daha hafif geçirmekle beraber daha bulaştırıcıdırlar.

12- Mutasyonların seyrinin nereye varacağı belli değildir. İyi veya kötü yönde yol alabilir.

13- Şu anda özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya Mutantlarından dolayı yeni bir dalga doğmuştur.

14- Bizi direk ilgilendiren yerlerden Türkiye, bu yeni dalga da tabiri caizse Tsunami’ye tutulmuştur. Güney Kıbrıs ise günlük 300-400 vakaya bakmaksızın ülkeyi dışa açmak üzeredir. Bu bir Harakiridir.

15- Dünya üzerinde 3000000 insan bu hastalıktan vefat etmiştir. Bu gerçeği hiçbir komplo teorisi göz ardı ettirtemez.