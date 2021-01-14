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“Dr. Küçük’ün yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceğiz”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceklerini kaydetti.
“Dr. Küçük’ün yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceğiz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, milli mücadelemiz yanında, milli eğitimimize de büyük değer veren biri olduğunu hatırlatırken, “ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığına ve kimliğini korumaya adamış büyük devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, halkının varoluş mücadelesi yanında, çok iyi eğitim almasına da her zaman büyük önem gösteren, hep halkı ile iç içe olmayı başarmış, sevgi dolu bir liderlik örneği sergilemiş Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkü için unutulmaz bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

“Dr. Fazıl Küçük, yüreğimizde çok özel bir yere sahiptir. Özgürlük, varoluş ve eğitim konusunda bize göstermiş olduğu yolda yürümeye devam ediyoruz. Yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmeyeceğiz” diyen Bakan Amcaoğlu, Dr. Küçük’ü aramızdan ayrılışının 37’inci yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

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