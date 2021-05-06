DSÖ uzmanları: Çin aşısı Sinovac etkili ancak yan etkilere dair bazı veriler eksik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Çinli şirket Sinovac'ın ürettiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı CoronaVac'ın 3. faz denemelerine ilişkin incelemede bulundu. Uzmanlar, aşının 60 yaş altındaki yetişkinlerde Covid-19'u önlemede etkili olduğunu ancak ciddi yan etkilerin riskiyle ilgili verilerin eksik olduğunu belirtti.

DSÖ Stratejik Uzmanlar Grubu'ndaki bağımsız uzmanlar, CoronaVac aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili'deki 3. faz klinik denemelerini incelediler.

Reuters'ın haberine göre; uzmanlar, 60 yaş altı kişilerde aşının ciddi yan etki riskinin düşük olduğuna dair "orta düzeyde bir güvene" sahip olduklarını belirttiler. Ancak yan etki riskinin 60 yaş üstü için düşük olduğuna dair kanıt kalitesine "düşük bir güven düzeyine" sahip olduklarını söylediler.

DSÖ'nün sitesinde yayınlanan değerlendirmede, "2 doz CoronaVac'ın yetişkinlerde (18-59 yaş) PCR onaylı COVID19'u önlemede etkili olduğundan çok eminiz" denildi.

DSÖ teknik uzmanlarından oluşan bir grup, CoronaVac'ın DSÖ acil durum kullanım listesine girebilmesi için ayrı bir çalışma yürütüyor. DSÖ'nün aşıya onay vermesi halinde CoronaVac'ın çok sayıda ülkede kullanıma geçeceği belirtiliyor.

Sinovac aşısı, bugüne kadar 32 ülkede, 260 milyon doz adet dağıtıldı.