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Dumanlar ABD’yi teslim aldı! New York hayalet şehre döndü

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ABD’nin 5 eyaletinde, sıcak, kuru ve istikrarsız hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı. Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle yükselen dumanlar, ABD'nin Washington ve New York bölgeleri dahil birçok bö
Dumanlar ABD’yi teslim aldı! New York hayalet şehre döndü

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Pennsylvania'nın bir bölümü de dahil, New Jersey, Michigan, Washington ve Alaska eyaletlerinin yerel saat ile 22.00’ye kadar orman yangını uyarısı altında kalacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eyaletlerde, yıldırım düşmesi de dahil, yüksek sıcaklıklara sahip kuru ve dengesiz hava olaylarının orman yangınlarına neden olabileceğine işaret edildi.


Vatandaşlardan orman yangınına yol açabilecek faaliyetlere karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada, “Kamp, açık hava ızgaraları, sigara malzemeleri, motorlu testereler ve arazi araçlarının tümü, kıvılcım çıkarma, tehlikeli ve yıkıcı bir yangını tutuşturma potansiyeline sahiptir.” denildi.

Kuvvetli rüzgarlar, düşük nem oranı ve çabuk tutuşabilir kuru çalılar nedeniyle bir bölgedeki hava koşulları orman yangınları için elverişli hale geldiğinde, Ulusal Meteoroloji Servisi, “kırmızı alarm” veriyor.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın ABD’ye ulaşması nedeniyle hava kalitesinin kötüleşmesiyle ilgili Jean-Pierre, vatandaşları yerel yönetimlerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın Kanada hükümetiyle temas halinde olduğunu belirterek, Kanada’nın yangınlarla mücadelesine yardımcı olmak için 600’den fazla itfaiye personeli ve destek ekibinin yanı sıra yangın söndürme uçakları gönderdiklerini bildirdi.

KANADA’DAN YÜKSELEN DUMANLAR ABD’Yİ TESLİM ALDI

Diğer taraftan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın ABD'ye ulaşması nedeniyle yetkililer sağlıksız hava kalitesi uyarılarını sürdürüyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı bulunanların evde kalmalarını önererek, dış aktivitelerin “çok sağlıksız” olduğunu söyledi.

New Yorklularının sağlıklarını koruma konusunda gerekli tedbirleri almalarını isteyen Adams, devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin de hava kalitesi nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edildi.

Yetkililer, bu hafta kuzey doğu eyaletlerinin yanı sıra orta batı eyaletleri olan Minnesota, Michigan ve Wisconsin'da da milyonlarca insanın Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle hava kalitesine bağlı sağlık risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Kanada genelinde halen 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ederken, buna bağlı olarak 26 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlarından çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor. 

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