Dünya 2021’e ‘Merhaba’ Dedi

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, KKTC saati ile 12.00’de 2021'e "merhaba" dedi.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, KKTC saati ile 12.00’de 2021'e "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de KKTC saati ile 13.00’te yeni yıla girdi.

2021, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Auckland'da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Wellington'da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı.

Yeni Zelanda ve Fiji'nin ardından Avustralya KKTC saati ile 15.00’te 2021'e "merhaba" diyecek.

Diğer yandan 2021'e en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.