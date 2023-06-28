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Dünya elektrik üretiminin yüzde 30'unu temiz kaynaklar karşıladı

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Geçen yıl küresel elektrik üretiminin yüzde 30'u rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.
Dünya elektrik üretiminin yüzde 30'unu temiz kaynaklar karşıladı

AA muhabirinin 21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN 21) Yenilenebilir 2023-Küresel Durum Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak güç üretme amacı bulunan 174 ülkeden 37'si bu üretimi tamamen temiz kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. 

Küresel yenilenebilir enerji yatırımları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 17,2 artarken, yeni kurulum yapılan yenilenebilir enerji kapasitesi bu dönemde 348 gigavat oldu. 

Rapora göre, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ülkeler enerji güvenliğini ulusal politikalarında ilk sıraya alırken, enflasyonla mücadele, ekipman tedarikinin sekteye uğraması, enerji fiyatlarındaki dalgalanma gibi sebeplerle yenilenebilir enerji kurulumlarına ağırlık verildi. 

Enerji tüketiminde ısı, yakıt ve elektrik sektörlerinde yenilenebilir enerji dönüşümünün etkisi ön plana çıkarken, küresel enerji arzı içinde ısınma ve ulaşım dahil elektriğin payı 2010'da yüzde 19 seviyesindeyken, 2020'de yüzde 23'e ulaştı. 

Rapora göre, tüm sektörlerde enerji ihtiyacının karşılanmasında elektrifikasyon büyük rol oynadı. Böylelikle, yenilenebilir enerjinin payı tüm sektörlerde artarken, geçen yıl küresel elektrik üretiminin yüzde 30'u temiz kaynaklardan sağlandı. 

Geçen yıl küresel elektrik sistemine ilave edilen kurulu güç önceki yıla göre yüzde 13 artışla 348 gigavata çıktı. 

Bu dönemde ilave edilen kurulu gücün yüzde 70'ini güneş enerjisi, yüzde 22'sini rüzgar santralleri, kalanını ise jeotermal, biyokütle gibi kaynaklar oluşturdu. 

Rapora göre, ilave kapasite artışının ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelesinde belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için kurulu güç artışının mevcut durumdan 2,5 kat daha fazla olması gerekiyor. 

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