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Dünya 'nüfus bombası' beklenildiği gibi patlamayabilir

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İnsan sayısının önceden tahmin edilenden daha düşük ve daha erken zirve yapacağını tahmin eden yeni bir raporun yazarlarına göre, uzun zamandır korkulan “nüfus bombası” patlamayabilir.
Dünya 'nüfus bombası' beklenildiği gibi patlamayabilir

Club of Rome tarafından yapılan çalışmaya göre, mevcut trendler dünya nüfusunun yüzyılın ortasından önce 8,8 milyara ulaşacağını ve ardından hızla düşeceğini öngörüyor.

Hükümetler ortalama gelirleri ve eğitim seviyelerini yükseltmek için ilerici adımlar atarsa, zirve daha erken gelebilir.

Yeni tahminler küresel çevre için iyi haber.

Demografik şişkinlik aşıldığında, doğa ve iklim üzerindeki baskının ve buna bağlı sosyal ve politik gerilimlerin azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Ancak yazarlar, düşen doğum oranlarının tek başına gezegenin halihazırda 7,8 milyar düzeyinde olan ve esas olarak varlıklı bir azınlığın aşırı tüketiminden kaynaklanan çevre sorunlarını çözmeyeceği konusunda uyarıyorlar.

Azalan nüfus,azalan bir iş gücü ve yaşlanan toplumla ilişkili sağlık hizmetlerinde daha fazla stres gibi yeni sorunlar da yaratabilir.

Raporun yazarlarından biri olan Ben Callegari, bulguların iyimserlik için bir neden olduğunu ancak bir sorun olduğunu söyledi.

“Bu bize nüfus bombasının patlamayacağına dair kanıt sağlıyor, ancak yine de çevresel açıdan önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Nüfustan daha büyük sorunlar olan aşırı tüketim ve aşırı üretime ilişkin mevcut kalkınma paradigmasını ele almak için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor.”

Geçen yıl BM , dünya nüfusunun yüzyılın ortasında 9,7 milyara ulaşacağını ve sonrasında birkaç on yıl boyunca artmaya devam edeceğini tahmin etti.

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