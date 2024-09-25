  • BIST 10046.05
  • Altın 2914.422
  • Dolar 34.1421
  • Euro 38.2119
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü

“Dünya Turizm Günü” kutlanacak

»
“Dünya Turizm Günü” 27 Eylül Cuma günü Gemikonağı’nda düzenlenecek etkinlikle kutlanacak
“Dünya Turizm Günü” kutlanacak

“Dünya Turizm Günü” 27 Eylül Cuma günü Gemikonağı’nda düzenlenecek etkinlikle kutlanacak

Karlıtaş, “Dünya Turizm Günü” nedeniyle, Lefke İmar Planı’nın en erken sürede hayata geçmesi gerektiğini hatırlattı.

“TURİZM VE BARIŞ’’ SLOGANIYLA KUTLANIYOR

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, “27 Eylül Dünya Turizm Günü”nün bu yıl “Turizm ve Barış’’ sloganıyla kutlanacağını bildirdi. Karlıtaş, yayımladığı mesajda, gün dolayısıyla 27 Eylül Cuma günü, Lefke Turizm Derneği öncülüğünde saat 17.00’den itibaren etkinlikler düzenleneceğini kaydetti. Gemikonağı sahilinde yer alacak etkinlikler kapsamında, saat 17.00’de Bağlıköy kavşağındaki Muflon Heykeli’nin açılışı gerçekleştirilecek.

1980 YILINDAN BERİDİR KUTLANIYOR

Lefke Turizm Derneği, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Oral Güvenlik katkılarıyla yeniden düzenlenen heykel açılışının ardından saat 17.30’da, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar, Lefke Belediyesi Halk Dansları gösterisi ve izaz ikramlar yapılacak. Karlıtaş, 27 Eylül’ün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün aldığı karar uyarınca, 1980 yılından beridir kutlandığını ifade ederek, Dünya Turizm Günü’nün ana amacının; “tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması, turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulamak” olduğunu kaydetti.

LEFKE İMAR PLANI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Lefke ilçesinde 2010 senesinden beri faaliyet gösteren Lefke Turizm Derneği’nin, kırsal turizmin geliştirilmesi, tarım-turizm ilişkisi, tarih, kültür ve doğanın korunması ve özellikli köylerin karakteristik özellikleriyle markalaşmasının turizmdeki en önemli hedeflerden biri olduğuna işaret eden Karlıtaş, Lefke İmar Planı’nın en erken sürede hayata geçmesi gerektiğini vurguladı ve Dünya Turizm Günü’nü kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’den 10 Yunan adasına kapıdan 7 günlük vize uygulaması mart ayında başlıyor25 Şubat 2024 Pazar 20:02
  • Tolun: Tanıtım faaliyetlerin daha çok önem verilmeli08 Şubat 2024 Perşembe 15:06
  • Otelciler Birliği, yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı25 Aralık 2023 Pazartesi 14:31
  • KITSAB başkanlığına yeniden Orhan Tolun getirildi26 Kasım 2023 Pazar 10:53
  • Konaklamaya yeni bakış açısı: Dünyanın en ince oteli19 Kasım 2023 Pazar 08:45
  • KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay: Ülkemizi temsil etmek gurur verici18 Kasım 2023 Cumartesi 16:22
  • Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracağız22 Ekim 2023 Pazar 12:45
  • Sabiha Gökçen'in uyku kabinlerine ödül28 Eylül 2023 Perşembe 12:54
  • Mısır Yeni Turizm Bölgesi Kuruyor18 Eylül 2023 Pazartesi 08:50
  • İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi25 Ağustos 2023 Cuma 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti