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Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Alagadi Sahilini Temizlemeye Davet Ediyor

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Hayvan haklarına duyarlı örgütlerden oluşan Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, 2 Eylül Pazar günü Alagadi sahilini temizleyecek.
Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Alagadi Sahilini Temizlemeye Davet Ediyor

Hayvan haklarına duyarlı örgütlerden oluşan Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, 2 Eylül Pazar günü Alagadi sahilini temizleyecek. Saat 18.00'de Alagadi 2 otoparkında buluşularak başlayacak olan etkinlikte önce deniz kaplumbağaları ve kum zambakları hakkında bilgi verilerek Alagadi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu, bu nedenle temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacak. Ardından ise sahil temizliği gerçekleştirilecek. Hareketten yapılan açıklamada eldiven ve çöp naylonlarının etkinlik yerinde katılımcılara dağıtılacağı, dileyen katılımcının da yanında getirebileceği duyuruldu.

Dünyanın ve adamızın sadece biz insanlara ait olmadığını vurgulayan hayvan severler, daha önce de kış aylarında Akdeniz sahilini temizlemişti. Ayrıca hareket, Hayvan Refahı Yasası'nın iyileştirilmesi, yangın helikopteri alıması, sokak hayvanlarının ve barınakların durumu gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi'nden yapılan çağrı şöyle:

"Çevreyi korumak ve denetlemek görev ve sorumluluğunu hükümete ve yerel yönetimlere bir kez daha hatırlatarak, Alagadi'yi temizliyoruz. Sosyal sorumluluk kılıfıyla pisliklerini örtmeye çalışan şirketlerin sponsorluğunda değil, doğayı evi gibi seven kişiler olarak... Herkesi, ortak evimizi temizlerken dayanışmaya bekleriz. 2 Eylül Pazar günü saat 18.00'de Alagdi 2 otoparkında buluşalım. "

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