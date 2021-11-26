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Dünyanın 18 GB RAM'e sahip ilk telefonu ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition tanıtıldı!

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Çinli teknoloji şirketi ZTE, 1 TB depolama ve 18 GB RAM sunan ilk akıllı telefon Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ı duyurdu. Çin dışına çıkması muhtemel olmayan telefonun diğer teknik özellikleri de oldukça üst düzey.
Dünyanın 18 GB RAM'e sahip ilk telefonu ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition tanıtıldı!

Türkiye'de yeterince ilgi görmüyor olsa da Asya'nın en önemli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan ZTE, "Axon 30 Ultra Aerospace Edition" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu telefon, Nisan 2021'de duyurulan Axon 30 Ultra'nın yenilenmiş bir versiyonu ve dünyada ilk olan özelliklerle geliyor. Öyle ki bu akıllı telefon, dünyada ilk kez 1 TB depolama ve 18 GB RAM kombinasyonu sunacak. Peki ZTE'nin yeni telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. 144 Hz tazeleme, 360 Hz dokunma hassasiyetine sahip olan ekran, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsıyor. Kavisli yapıdaki ekranın üst-orta bölümünde yer alan delikte ise 16 MP çözünürlük sunan ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü de yine ekrana gömülü olarak karşımıza çıkıyor.

ZTE'nin yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB, 12 GB ve 18 GB'lik RAM kapasitelerine sahip olan telefon, depolama alanı noktasında ise 256 GB ya da 1 TB'lik versiyonlar sunuyor. Telefonda yer alan 4.600 mAh kapasiteli batarya 66 watt hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi cephesinde ise Android 11 tabanlı MyOS11 arayüzü ile karşılaşıyoruz. 

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP Sony IMX686'nın ana kamera, 64 MP Samsung GW3'ün ultra geniş açılı kamera, yine 64 MP Samsung GW3'ün portre kamera ve 8 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera olduğunu görüyoruz. Telefonun kamera kurulumu, 5x optik, 10x hibrit, 60x dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition teknik özellikleri

  • Ekran: 6,67 inç, FHD+, AMOLED, 144 Hz tazeleme
  • İşlemci: Snapdragon 888
  • RAM: 8 GB, 12 GB ya da 18 GB (LPDDR5)
  • Depolama: 256 GB ya da 1 TB (UFS 3.1)
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Arka Kamera: 64 MP + 64 MP + 64 MP + 8 MP
  • Batarya: 4.600 mAh (66 watt hızlı şarj)
  • İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11
  • Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

Tüm bu özellikleriyle duyurulan ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition 18 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı, 1.095 dolar olarak açıklandı. Şirketin özel sürüm telefonunun Çin sınırları dışına çıkması beklenmiyor.

 

webtekno.

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