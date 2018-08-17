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Dünyanın en pahalı iPhone’u ön siparişe sunuldu

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Londra merkezli Goldgenie şirketi fiyatı ile dudak uçuklatan iPhone’lar ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor.
Dünyanın en pahalı iPhone’u ön siparişe sunuldu

Şirket Apple’ın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni iPhone için şimdiden ön sipariş almaya başladı.

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan lansmanda tanıtılacan üç yeni iPhone modelinden birisi olan cihaz, 18K altın kaplamalı yapısı ile çok konuşulacak. Ancak, cihazın fiyatı altın kaplamasından çok daha fazla konuşulacak gibi.

Altın kaplama 2018 iPhone ön siparişe sunuldu!

Zira, 2018 iPhone modeli için belirlenen ön sipariş fiyatı ( 100 bin sterlin ) yaklaşık 765 bin TL. Ön sipariş vermek isteyen milyarderlerin, bu ücretin yarısı kapora olarak vermesi, teslimat sırasında ise geri kalan tutarı ödemesi gerekiyor.

256 GB depolama kapasitesine sahip olan Billionaire Solid Gold edition, kiraz kaplamalı lüks bir kutuda gelecek. Ayrıca, cihazın arkasında yer alan ” Milyarder ” logosu ile ucuz olmadığı sürekli belirtilecek.

Ürünü satın alanlara VIP üyelik ve ömür boyu garanti imkanı sunulacak. Goldgenie bu modelini bugüne kadarki en lüks ürünü olarak nitelendiriyor.

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