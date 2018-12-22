Dünyanın ilk kafa nakli ameliyatında son dakika gelişmesi

Uzun yıllardır Werdnig-Hoffman hastalığı ile cebelleşen 33 yaşındaki Valery Spiridonov, geçtiğimiz yıllarda dünyanın ilk kafa nakli operasyonu için gönüllü olduğunu açıklamıştı.

Ancak Rusya vatandaşı olan Spiridonov, yaklaşık 3 yıldır planlanan ameliyattan vazgeçti. The Sun'da yer alan habere göre, Spiridonov'un bu kararının arkasında bir aşk hikayesi yatıyor.

Aynı habere göre, geçtiğimiz aylarda Rusya'nın başkentinde Anstasia Panfilova ile dünya evine giren Spiridonov'un geçtiğimiz haftalarda bu evlilikten ilk bebeği dünyaya geldi.

Valery'nin bunu bir 'mucize' olarak tanımlaması adamın fikrini değiştirdi ve ameliyattan vazgeçildi.



BEYİN NAKLİ İLE KAFA NAKLİ ARASINDAKİ FARK NE?



Canavero'ya göre beyin nakli kafa naklinden daha zor bir işlem.

Beyin naklin esnasında hassas dokuların zedelenmemesi gerektiğini vurgulayan Canavero, bu işlemin çok zahmetli ve dikkat gerektiren bir operasyon olduğunu belirtiyor.



NEDEN GÖNÜLLÜ OLMUŞTU



Rus gönüllü, ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşama şansını kaybetmek istemediği için gönüllü olduğunu açıklamıştı.