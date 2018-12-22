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Dünyanın ilk kafa nakli ameliyatında son dakika gelişmesi

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Uzun yıllardır Werdnig-Hoffman hastalığı ile cebelleşen 33 yaşındaki Valery Spiridonov, geçtiğimiz yıllarda dünyanın ilk kafa nakli operasyonu için gönüllü olduğunu açıklamıştı.
Dünyanın ilk kafa nakli ameliyatında son dakika gelişmesi

Ancak Rusya vatandaşı olan Spiridonov, yaklaşık 3 yıldır planlanan ameliyattan vazgeçti. The Sun'da yer alan habere göre, Spiridonov'un bu kararının arkasında bir aşk hikayesi yatıyor. 

Aynı habere göre, geçtiğimiz aylarda Rusya'nın başkentinde Anstasia  Panfilova ile  dünya evine giren  Spiridonov'un geçtiğimiz haftalarda bu evlilikten ilk bebeği dünyaya geldi. 

Valery'nin bunu bir 'mucize' olarak tanımlaması adamın fikrini değiştirdi ve ameliyattan vazgeçildi. 

BEYİN NAKLİ İLE KAFA NAKLİ ARASINDAKİ FARK NE? 

Canavero'ya göre beyin nakli kafa naklinden daha zor bir işlem.

Beyin naklin esnasında hassas dokuların zedelenmemesi gerektiğini vurgulayan  Canavero, bu işlemin çok zahmetli ve dikkat gerektiren bir operasyon olduğunu belirtiyor. 

NEDEN GÖNÜLLÜ OLMUŞTU 

Rus gönüllü, ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşama şansını kaybetmek istemediği için gönüllü olduğunu açıklamıştı.

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