“East-Med,Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik provokatif bir çaba"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, East Med doğalgaz boru hattı projesinin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik bir çaba olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, East-Med konusunda takınılan tavrın, projenin ekonomik olup olmadığından daha önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, “GKRY, Yunanistan ve İsrail arasında imzalanan East-Med doğalgaz boru hattı projesi Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik düşmanca ve provokatif çabaların yeni bir ürünüdür” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Halkını sürekli dışlayan, var gücüyle her alanda izole etmeye çalışan GKRY’nin bu faaliyetleri, adanın geleceğini yakından ilgilendiren konularda Halkımızın söz hakkı olmadığını, bir patron edasıyla adaya dair tek yanlı kararlar verebileceklerini ortaya koyan bencil zihniyetlerinin dışa vurmasıdır” denildi.

“RUM LİDERLİĞİ KENDİSİNİ ADANIN TEK SAHİBİ SANIYOR”



Kıbrıs Rum liderliğinin niyetinin Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, egemenlik iddiasıyla adanın tek sahibiymiş gibi hareket etmek olduğu ifade edildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum liderliğinin bu faaliyetleri Kıbrıs sorununun çözümüne dair samimiyetsiz olduklarını ve aslında müzakere ve onun içerisinde yer alan süreçleri de adeta bir paravan ve sahne olarak kullandıklarını çok net şekilde ortaya koymaktadır. Gelinen aşamada Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul etmeyen, Kıbrıslı Türklerin haklarını sürekli olarak engelledikleri çözümden sonraya atma gayreti içerisinde olan Kıbrıs Rum liderliği anlamalıdır ki Kıbrıs Türk Halkı eşitliğinden, egemenliğinden ve haklarından ne taviz verir ne de tüm bunları yok sayanlara boyun eğer.”



Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini anlaması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu adada çeşitli çözüm planlarında da ortaya konduğu üzere egemenlik eşit şekilde iki Halktan kaynaklanmaktadır ve bu egemenlik tek yanlı olarak bir tarafça kullanılamaz” ifadeleri kullanıldı.



“İZLENİM YARATMAYA YÖNELİK FAALİYETLER”

Kıbrıs Rum liderliğinin, Yunanistan ve İsrail’le imzaladığı 10 milyar Euro maliyetli ve 2 bin kilometre uzunluğundaki boru hattını öngören EastMed boru hattının “izlenim yaratmaktan öteye gidemeyecek bir proje” olduğu ve Rum siyasi partileri tarafından dahi hayali proje olarak nitelendirildiği kaydedildi.

Rum liderliğinin bu girişiminin bölgede gerginlik yaratma çabası olduğu kaydedilen açıklamada “Rum liderliğinin bu zihniyeti ne ada ve bölgedeki gerginliği azaltma, ne de işbirliği arayışı içinde olmadığını, aksine hayal aleminde dolaşarak bir güç dengesi oluşturacağı varsayımıyla hareketlerine devam ettiğini göstermektedir” denildi.



Kıbrıs Türk tarafının işbirliği arayışlarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, “İlgili taraflar ve uluslararası topluma çağrımız, hali hazırda kırılgan olan bölgedeki denge ve istikrar için işbirliği gerekliliğini yüksek sesle dile getirmeleri ve hatta bu işbirliğini başlatma yönünde adım atmalarıdır” ifadeleri kullanıldı.