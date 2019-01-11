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“Ebediyen kalplerimizde yaşayacaksınız”

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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 7. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
“Ebediyen kalplerimizde yaşayacaksınız”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 7. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ömürlü mesajında, “Kıbrıs Türkünü, İngiliz sömürge dönemindeki cemaat statüsünden alarak, KKTC devletini özgür ve egemen bir halk statüsüne kavuşturan, inançlı, mücadeleci, büyük devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 7. yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Rahmetli Rauf R. Denktaş sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm Türki devletler içinde mücadeleci özellikleri ve kararlılığıyla, yaşamı boyunca ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenledir ki;  onun kaybına, tüm Türk dünyası gözyaşı dökmüş, yas tutmuştur” dedi.

Ömürlü mesajında ayrıca şunları dile getirdi:

“Ne mutlu bizlere ki bugün KKTC devletinin çatısı altında, egemen ve özgür bir halk olarak, Anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının caydırıcı gücü altında, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Kurucusu olduğu KKTC devleti bizlere bıraktığı en büyük mirastır, fazilettir. Her şart altında, bu kutsal emanete Kıbrıs Türk halkı olarak sahip çıkacak, egemen varlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bizlere bu günleri yaşatmak uğruna, canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Kurucu cumhurbaşkanımız, sizin önderliğinizde kurulan KKTC devletini  sonsuza kadar yaşatmak, bizler için bir namus borcudur. Ebediyen kalplerimizde yaşayacaksınız. Sizi rahmetle anar, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliriz .”

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