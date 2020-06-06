Ekoloji Ormanı Protokolü imzalandı

Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı İşbirliğinde, Telsim 25 Yıl Anısına Ekoloji Ormanı Protokolü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde imzalandı.

25. yılını kutlayan Telsim, Kıbrıs’ta bir ilk olan ‘Habitat Restorasyonu’ projesine imza atarak kuruluşunun 25’inci yılının anısına Telsim Ekoloji Ormanı’nı Kuzey Kıbrıs’a kazandırıyor.

Telsim, Habitat Restorasyonu Projesi kapsamında gerçekleştireceği ekoloji ormanı sayesinde, ekosistem dengesinin yeniden kurulabilmesinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

Taşkent’te yaklaşık 10 dönümlük bir alanda habitat restorasyonu yapılarak geçmişte tahrip olan ekolojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Projenin ilk adımı, Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da Taşkent Doğa Parkı’nda, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat arasında Orman imzalanan protokolle atıldı.

Dikilecek fidanlar bölgenin florasına uygun ve yaban hayatı da destekleyici türlerden seçildi. Bu ağaçlar zeytin, harup, şinya, alıç, mersin ve az sayıda çam ve selvi olacak. Fidanlar sadece dikilmekle kalınmayacak düzenli olarak bakımları da sağlanacak.

Dikim yapılırken kesinlikle mevcut zemine ve zemindeki bitki örtüsüne zarar verilmeyecek. Fidan dikim noktaları özel ekipmanlarla hazırlanacak.

Alanın ve çevrenin biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılacak ve bu envanter çalışması zaman zaman tekrarlanacak. Bu şekilde yapılacak olan çalışma, o bölgedeki doğa ve yaban hayata sağladığı faydaların bilimsel bir şekilde kayıt altına alınmasını öngörüyor.

Fidan dikimi dışında; alan geçici bir süreliğine tellenerek koruma altına alınacak, doğal hayatın geri kazanılmasına teşvik olması bakımından kuş yuvaları, faydalı böcek evleri ve doğal hayatı takip edebilmek ve kayıt altına alabilmek açısından kameralar yerleştirilecek.

TANPINAR: HABİTAT RESTORASYONU, EKOSİSTEMİN GELECEĞİ İÇİN ZORUNLU”

Telsim’in 25. yılını kutlamanın büyük onur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Taşkent Doğa Parkıyla heyecan verici bir projenin ilk imzasını atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Ülkemizde orman yangınlarının önemli bir sorun olduğunu ve bu sorunun giderilmesi ile ilgili olarak ülke çapında bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Tanpınar, “Adada ilk kez bir habitat restorasyonu çalışmasını bugün bu projeyle hayata geçiriyoruz” dedi.

Orman yangınlarından zarar görmüş bir bölgenin habitat restorasyonunun yapılacağını belirten Tanpınar, “25. Yıl Telsim’in çok önemli bir yılı ve adamıza böylelikle bir endemik ormanı sağlamış olacağız. Ülkemize uygun bitki türleri ve ağaçları bu alana dikeceğiz, aynı zamanda sulama altyapısı ile bir ekosistem kurarak, dikilen bitkilerin ve ağaçların sürekliliğini sağlayacağız” dedi.

Bu projeyle ülkemizde örnek bir uygulamayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz diyen Tanpınar, “Habitat restorasyonunu da bu çerçevede ele alıp çok sayıda fidan dikmek değil, ülkemize uygun ve aynı zamanda sürdürülebilir modellerle çevreyi yeniden iyileştirmek ve yaşatmak hedefimiz.” dedi. Taşkent Doğa Parkına ve Tarım Bakanlığına teşekkürlerini sunan Tanpınar, “Önümüzdeki günlerde ilk ağaçlarımızı dikmek için de yine bir araya geleceğiz” dedi.

BASAT: “TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE TELSİM İŞBİRLİĞİNDE OLUŞTURULACAK EKOLOJİ ORMANI ÜLKEMİZDE BİR İLK”

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat yaptığı açıklamada dünyanın artık ormanlaşma adına sadece fidan dikiminden oluşan faaliyetlerinden uzaklaştığını belirtti.

Basat, doğayı ve ormanları sadece ağaç olarak görmeyip her türlü bitkisi, ağaçları, kuşları, memelileri, sürüngenleri ve böcekleriyle bir bütün olarak benimseyerek tüm habitatın bütünüyle geliştirilmesi gerektiğini, bunun da zarar gören doğal dengenin yeniden oluşturulması için çok önemli olduğunu kaydetti.

Basat, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Telsim ile oluşturulacak ekoloji ormanı ülkemizde bir ilk ve örnek bir çalışma olacak, bu projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.