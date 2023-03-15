  • BIST 5.168,41
  • Altın 1158.48
  • Dolar 18.9747
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Ekvador, Arjantin Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti

» »
Ekvador, Arjantin Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti
Ekvador, Arjantin Büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Arjantin’in Kito Büyükelçisi Gabriel Fuks’un sınır dışı edildiğini ve Buenos Aires’teki Ekvador Büyükelçisi Xavier Monge’nin de istişarelerde bulunmak için ülkeye çağrıldığını duyurdu.


Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin, basın açıklamasında, Duarte’nin yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatarak, eski bakanın hapse girmemek için 2 yılı aşkın süre Büyükelçi Fuks’un konutunda yaşadığını söyledi.


Ekvador’da rüşvet suçlamasından 8 yıl hapse çarptırılan eski Bakan Duarte, Ağustos 2020’den bu yana yaşadığı Kito’daki Arjantin Büyükelçiliğinden ayrılarak Venezuela’ya sığınmıştı.


Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin diplomatik konutunda kalan Duarte’nin Venezuela’ya gittiği belirtilerek, “Bayan Duarte, şu anda Karakas’ta ve neden böyle bir karar aldığını bizimle paylaşmadı. Oğlunun yanına gittiğine dair bir bilgi yok. Duarte’nin kısa vadede Arjantin’e seyahat etmek gibi niyeti de yok.” ifadesine yer verilmişti.


Ekvador hükümeti de Arjantin’in tutarsız açıklamalarda bulunduğunu vurgulamış, Büyükelçiliğin Duarte’nin ülkeden nasıl kaçtığına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini kendileriyle paylaşmadığını bildirmişti.


Arjantin hükümetinin sığınma teklifinde bulunduğu Duarte, Ekvador’un ülkeden çıkışına izin vermemesi nedeniyle konuttan ayrılamamıştı.


“2012-2016 Rüşvetleri” soruşturması


Başsavcı Diana Salazar’ın yürüttüğü “2012-2016 Rüşvetleri” soruşturması, 2012-2016 yıllarında Ekvador eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakının seçim kampanyalarının finansmanında usulsüzlük iddialarıyla başlatılmıştı.


Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketlerin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht’in de adı yer almıştı.


Rafael Correa, 2007-2017 yıllarında Ekvador Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.


“2012-2016 Rüşvetleri” soruşturması çerçevesinde, Correa hakkında istenen tutuklama talebi 9 Ağustos 2019’da onaylanmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya’da yanardağ yüzünden turizm ve madencilik faaliyetleri durdu11 Mart 2023 Cumartesi 22:54
  • Amazonlar’da, ormansızlaştırma rekoru kırıldı11 Mart 2023 Cumartesi 18:26
  • Bilim insanları havadaki karbonu, sodyum bikarbonata dönüştürdü11 Mart 2023 Cumartesi 13:34
  • Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden hiç doğmamış ikizi çıkarıldı10 Mart 2023 Cuma 22:58
  • Bir yıldızın yörüngesindeki halkada su molekülleri tespit edildi09 Mart 2023 Perşembe 23:29
  • NASA, gök taşları için alarm verdi09 Mart 2023 Perşembe 21:19
  • Tehlike kapıda! Son 45 yılın en düşük seviyesi09 Mart 2023 Perşembe 14:17
  • Dünyanın farklı bölgelerinde rekor sıcaklar kaydedildi09 Mart 2023 Perşembe 11:45
  • Fransa'da kuraklık riski nedeniyle su kullanımı için tasarruf talimatı08 Mart 2023 Çarşamba 23:46
  • Jüpiter’in en büyük uydularından Io ilk kez yakından görüntülendi08 Mart 2023 Çarşamba 23:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti