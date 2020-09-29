EL-SEN: Grev yapacağız

Açıklama şöyle:
El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 29.09.2020 saat 16:30’ dan, 30.09.2020, saat 16:30’ a, kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır. Kamuoyuna Duyurulur
Açıklama şöyle:
El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 29.09.2020 saat 16:30’ dan, 30.09.2020, saat 16:30’ a, kadar Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesinde Uyarı Grevi kararı almıştır. Kamuoyuna Duyurulur
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