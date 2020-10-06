EL-SEN: Güzelyurtta Grev yapacağız

El-Sen, Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde 24 saat uyarı grevi yapacak.
Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç’ın açıklamasına göre, El-Sen Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusundaki grev, bugün saat 16:30’da başlayacak.
El-Sen, Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği Tesis Şubesi’nde 24 saat uyarı grevi yapacak.
Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç’ın açıklamasına göre, El-Sen Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusundaki grev, bugün saat 16:30’da başlayacak.
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