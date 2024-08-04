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El-Sen iş bırakma eylemine gidiyor

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El-Sen, iş güvenliği olmayan koşullarda çalışmayı reddederek, yarın sabahtan itibaren tüm bölge tesislerinde ve santral bakım atölyelerinde iş bırakma eylemine gideceklerini duyurdu.
El-Sen iş bırakma eylemine gidiyor

El-Sen, Ahmet Tuğcu başkanlığındaki heyetinin, KIB-TEK yönetiminden gelen davet üzerine Genel Merkez'de gerçekleştirdiği görüşmede, yönetimin taleplerini reddettiğini belirtti.

Sendika, yönetimden özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusundaki talepleri için süre istediğini, fakat yönetimin eksik malzemelerin tedarik edilene kadar olası iş kazaları konusunda sorumluluk almayı reddettiğini ifade etti.

El-Sen, iş güvenliği olmayan koşullarda çalışmayı reddederek, yarın sabahtan itibaren tüm bölge tesislerinde ve santraller bakım atölyelerinde iş bırakma eylemine gideceklerini duyurdu.

Vatandaşı mağdur etmemek adına, santrallerde enerji üretiminin yapıldığı işletme bölümü ile vezne, planlama gibi idari bölümlerde ise iş bırakılmayacağı ifade edildi.

Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, yarın sabah saat 09.30'da Lefkoşa Merkez Bina önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasında, görüşmenin detaylarını ve eylem planını paylaşacak.

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