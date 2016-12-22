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Elcil, Gökçekuş’un görevden alınmasını “olumlu bir gelişme olarak” değerlendirdi

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Elcil, Gökçekuş’un görevden alınmasını “olumlu bir gelişme olarak” değerlendirdi
Elcil, Akıncı’dan, kamu vicdanının ve adalet duygusunun yerleşmesi açısından Hüseyin Gökçekuş’un yargıya da sevk edilmesini talep etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Hüseyin Gökçekuş’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından görevden alınmasını “çok olumlu bir gelişme olarak” değerlendirdi.

Elcil tarafından yapılan açıklamada, “Gökçekuş’un göreve geldiği ilk gün yaptığımız açıklamada, Yakın Doğu Üniversite’nin YÖDAK’ın kararlarına uymadığını ve bu üniversitenin rektör vekilinin YÖDAK başkanlığına atanmasının uygun olmayacağını vurgulamıştık” ifadelerini kullandı.

Elcil, şöyle devam etti:

“Bu öngörümüzün haklılığı, görev yaptığı süre içinde Hüseyin Gökçekuş’un ortaya koyduğu usulsüz ve yanlı icraatlarıyla ispatlanmış oldu. Özellikle Yakın Doğu Üniversitesi’ne yarar sağlayan usulsüz ve yanlı icraatlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onu görevden alması kamu vicdanı ve sosyal adalet adına atılan önemli bir adım olmuştur. Konuyu gündeme getirdiğimiz zaman Akıncı’nın bile tepkisini alarak ‘haddimizi bilmemekle’ suçlanmamıza rağmen, haklı mücadeleye devam ederek Gökçekuş’un YÖDAK Başkanlığı görevinden alınmasını sağlamak, Kıbrıs Türk siyasi yaşamında önemli bir gelişmedir.”

Akıncı’nın görevden alma kararıyla toplum vicdanını önemli ölçüde rahatlattığını belirterek, onu kutlayan Elcil, bu adımın diğer siyasi makamlara örnek olmasını diledi.

Elcil, Akıncı’dan, kamu vicdanının ve adalet duygusunun yerleşmesi açısından Hüseyin Gökçekuş’un yargıya da sevk edilmesini talep etti.

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