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Elon Musk: Biden insan formunda rutubetli bir kukla

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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD başkanı Biden'ın GM ve Ford tarafından açıklanan elektrikli araç programlarını övmesinin ardından sert çıkış yaptı.
Elon Musk: Biden insan formunda rutubetli bir kukla

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD başkanı Biden'ın GM ve Ford tarafından açıklanan elektrikli araç programlarını övmesinin ardından sert çıkış yaptı.

Çarşamba akşamı ABD Başkanı Biden'ın resmi Twitter hesabında yayınlanan videoda başkan, GM'nin elektrikli araç üretimine yaptığı yatırımı iklim değişikliğine bir katkı olarak övdü.

Bidne ayrıca, "Geleceğin tam burada Amerika'da kurulacağını söylediğimde ciddiydim. GM ve Ford gibi şirketler, evlerinde (ABD) her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyor." dedi.

Mesaja yanıt veren Musk , ABD'de elektrikli araç imalatının Tesla tarafından yapıldığını söyleyerek, Biden insan formunda rutubetli bir kukla dedi.

 

Elon Musk: Biden insan formunda rutubetli bir kukla

 

Ford'un elektrikli araçlarının en azından bir kısmı ABD'de değil, Meksika'da üretiliyor. Geçen yıl, United Auto Workers sendikası, Ford'un Ohio yerine Meksika'da yeni bir elektrikli model inşa etme planıyla "Amerikan işlerine kurumsal açgözlülük ve daha fazla potansiyel kar koyduğunu" söyledi. 

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