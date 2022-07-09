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Emek Platformu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Feshedilsin!

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"Komisyondaki temsiliyet oranına baktığımızda asgari ücretin neden gerektiği kadar olmadığı açıkça karşımıza çıkar. Şöyle ki komisyon üyesi 15 kişinin 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olarak kurgulanmış."
Emek Platformu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Feshedilsin!

İşte açıklama;

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Feshedilsin!

Komisyondaki temsiliyet oranına baktığımızda asgari ücretin neden gerektiği kadar olmadığı açıkça karşımıza çıkar. Şöyle ki komisyon üyesi 15 kişinin 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olarak kurgulanmış.

Toplantıda kararlar salt çoğunluk ile alınmakta. Yani işçi tarafı olarak siz ne kadar mücadele ederseniz edin salt çoğunluğa etki edemiyorsunuz. Dolayısıyla her zaman işverenlerin istediği kadar bir artış söz konusu olabiliyor.
Dahası, yasaya göre komisyonu toplantıya sadece devlet tarafı çağırabiliyor. Bu durum asgari ücretin belirlenmesinde gecikmelere sebep oluyor. Gecikilen her an, asgari ücretlinin hayat pahalılığı karşısında daha da ezilmesine alım gücünün daha da düşmesine sebep oluyor. İşverenler ise daha ucuza işçi çalıştırarak emekçilerin sırtından daha çok kar sağlıyor.
Tüm bunlara baktığımızda, sorunun komisyonun kuruluşundan kaynaklandığı, yani yapısal olduğu açıkça görülebiliyor. Bundan dolayı Emek Platformu olarak bizler, asgari ücret tespit komisyonunun derhal feshedilmesi ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına sabitlenerek, belirlenen hayat pahalılığı oranının, kamu emekçilerine yansıtıldığı gibi, özel sektör emekçilerine de yansıtılmasını talep ediyoruz.

Emek Platformu
HakSen KTÖS Güç-Sen El-Sen Vergi-Sen Maliye-Sen Basın-Sen KTOEÖS KTHES

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