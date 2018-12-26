Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış ve son altı aylık dönemde emekli olan personele, 26 Aralık 2018 tarihinde (bugün) Polis Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi.

Emekli personele plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış ve son altı aylık dönemde emekli olan personele, 26 Aralık 2018 tarihinde (bugün) Polis Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle plaket ve hizmet belgeleri takdim edildi. Törene, emekli olan personelin yanı sıra, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Barbaros Savaşçı, PGM II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı ile İlçe ve Bölüm Müdürleri katıldı.