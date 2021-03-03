Emekli Polisler Derneği:Polisimizi Rencide Etmeyin

Emekli Polisler Derneği bir açıklama yayınladı:

POLİSİMİZİ RENCİDE ETMEYİN

01 Mart 2021 tarihli yerel bir gazetede, ‘Bir Polis Terörü Daha’ başlıklı tamamen gerçek dışı ve rencide edici haber ile ilgili olarak bizce ne amaç güdülmek istendiği bilinmektedir.

Tüm Dünyanın ve ülkemizin bir yıldan beri Covit 19 salgını nedeni ile gerek Sağlık gerekse Ekonomik yönden verilmekte olan büyük mücadele her geçen gün etkisini ağırlaştırır iken, tamamen iyi niyetten yoksun, Polis Teşkilatını yıpratmak ve intikam duygusu amacını güden asparagas haberler ile bir yere varılacağının ümidi ile yapılan bu gibi yalan haberleri kınıyoruz.

Polis Teşkilatının son bir yıldan beridir en ön saflarda Covit 19 salgınına karşı çok zor şartlar altında Eksik kadro, araç gereç ve techizat eksikliğine rağmen yirmi dört saat görevleri başında verdikleri mücadeleye ilaveten almış oldukları ihbarları da değerlendirip suçlulara karşı yoğun çaba sarf etmeleri takdire şayandır.

Hal böyle iken, 26 Şubat 2021 tarihinde Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şübe Müdürlüğünün almış olduğu ağır cezalık bir suç ihbarı ile ilgili olarak yasal prosedür çerçevesinde yapılan arama neticesinde suç unsuru emareler ve zanlılar gerekli işlemler için karakola celp edilmiş ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Ağır Cezalık veya Uyuşturucu suçundan evi aranan ve tutuklanan bir şahsın, ileride kendi lehine kullanmak düşüncesi ile genelde Polis Teşkilatını Özelde ise operasyon ekibini zan altında bırakacak bu ve buna benzer yalanlar ile bilhassa tirajı düşük basın kanalları aracılığı ile ‘Ben Suçsuzum’ havalarına girilmek istendiği, çok eskiden beri bilinmekte ve denendiği bilinmektedir.

Polis Teşkilatından beklentimiz, bundan sonra bu gibi olaylara tevessül edecek olanlar ile bu gibi haberleri yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılmasıdır.

Başta, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan olmak üzere, yirmi dört saat görevleri başında mücadele veren Tüm Polis Teşkilatı mensuplarını ve her geçen gün artan Uyuşturucu olayları ile mücadele eden ve bu olayda sindirilmek istenen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tebrik ve takdir edilmektedir.