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Emin Çapa'dan art arda sorular: Merkez Bankası'nın 127.4 milyar dolarını kim aldı, paramızı faiz lobisine mi verdiniz?

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Çapa, Merkez Bankası'nın çokça tartışılan 'kayıp 128 milyar' dolar rezervi ile ilgili sorular yöneltti
Emin Çapa'dan art arda sorular: Merkez Bankası'nın 127.4 milyar dolarını kim aldı, paramızı faiz lobisine mi verdiniz?

Gazeteci Emin Çapa, Merkez Bankası'nın çokça tartışılan 'kayıp 128 milyar' dolar rezervi ile ilgili ''İki yıl içerisinde 127.4 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinden örtülü döviz satışı yapıldı'' dedi ve ''Bizim 127 milyar dolarımızı faiz lobisine mi verdiniz?'' diye sordu. 

Çapa şöyle konuştu;

''Merkez Bankası 2 yıl içinde 127.4 milyar dolar satmış bu patayı kim aldı, laf kalabalığı yapmayın, gürültü yapmayın''

''Merkez Bankası şeffaf bire kurumdur. Sizin babanızın bankası değil. Hepimizin bankası. O bir işlem yaptığı zaman bizim görmemiz lazım. Merkez Bankası yıllardır döviz satışı yapmıyor. Yapsa göreceğiz. Peki 2 yıl içinde 127.4 milyar dolar satmış bu patayı kim aldı, laf kalabalığı yapmayın, gürültü yapmayın şu soruya cevap verin. Gelin stüdyoya söyleyin bu para nerede, kimse sattınız, neden bu parayı Merkez Bankası'nın döviz satış ihalelerinde görmüyoruz.''

Dövizin uzun süre 6.80 civarında kaldığını hatırlatan Çapa bunun nedenini dövizin yabancılara ucuzdan satılmasıyla açıkladı. Çapa ''Bizim 127 milyar dolarımızı faiz lobisine mi verdiniz?'' diye sordu. 

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