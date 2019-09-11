Emrah Yeşilırmak isyan etti: Siz hiç çaresizlik içinde sabaha kadar cenaze evinde oturdunuz mu?

Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün gece hayatını kaybeden Yeşilköy’lü 36 yaşındaki Mehmet Akın’ın ölümünün ardından Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak isyan etti.

Yeşilırmak’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Sayın Başbakan Ersin Tartar ve Sayın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay artık bu yolları yapmak için neyi bekliyorsunuz?

Toplu ölüm mü olması gerekir?

Siz hiç çaresizlik içinde sabaha kadar cenaze evinde oturdunuz mu?

Bu kadar acizlik olur mu?

Bu kadar rahatlık olur mu?

İskele/Karpaz yolunda trafik kazasında ölen her vatandaşımızın ahını ve bedduasını alıyorsunuz bunu bilin...!

Bundan sonra bu yollar yapılmadan hiçbir hükümet yetkilisi bölgemize adım atmasın!!!

Muhalafet de ayakta uyumasın!!!

Bir Cumhurbaşkanlığı sevdasıdır aldı başını gidiyor!!

Herkes o koltuğa odaklandı..

Uyanın hepiniz...

Biz boşuna mi EYLEM yaptık.

YETER ARTIK... CANIMIZ YANIYOR!!!