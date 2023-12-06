  • BIST 7980.22
  • Altın 1880.578
  • Dolar 28.9349
  • Euro 31.2316
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

En çok yağış Çamlıbel'e düştü

» »
Meteoroloji Dairesi bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte çok yağışın metrekareye 5 kg ile Çamlıbel’de kaydedildiğini bildirdi.
En çok yağış Çamlıbel'e düştü

Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel’i metrekareye 4 kg ile Serdarlı, 2 kg ile de Esentepe takip etti.

Çayırova, Selvilitepe, Kozanköy ve Mehmetcik’te metrekareye 1 kg yağış düşerken Beyarmudu’nda ise 0,2 kg/m² yağış  ölçüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Güncel Kur Tabloları06 Aralık 2023 Çarşamba 09:06
  • Son beş ayın hayat pahalılığı yüzde 40.8405 Aralık 2023 Salı 20:23
  • Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nu ziyaret etti05 Aralık 2023 Salı 17:06
  • İsias Oteli sanıkları bilinçli taksirden yargılanıyor.. İlk duruşma 3 Ocak’ta05 Aralık 2023 Salı 16:35
  • Başbakan Üstel: Kulüplerimize Elimizden Gelen Katkıyı Sağlamaya Devam Edeceğiz05 Aralık 2023 Salı 16:25
  • Berova, Turkcell Genel Müdürü ve heyetini kabul etti...05 Aralık 2023 Salı 16:14
  • Meclis perşembe günü toplanacak05 Aralık 2023 Salı 15:53
  • Onlar da Cezaevi'ne... 2 bin 294 gün kaçak yaşayan var!05 Aralık 2023 Salı 15:39
  • 2021'den itibaren kaçak yaşadı, Cezaevi'ne gönderildi!05 Aralık 2023 Salı 15:38
  • 671 Gündür kaçaktı... "Söyleyecek bir şeyim yok"05 Aralık 2023 Salı 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti