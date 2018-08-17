  • BIST 85.527
  • Altın 220,044
  • Dolar 5,8071
  • Euro 6,6133
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

En sıcak gezegen bulundu!

»
Bilim insanları şimdiye kadar keşfedilen en sıcak gezegeni bulduklarını açıkladı.
En sıcak gezegen bulundu!

Bilim dünyasından heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. Her geçen gün hakkında yeni şeyler keşfettiğimiz uzay, bilim insanlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bilim insanları şimdiye kadar keşfedilen en sıcak gezegeni bulduklarını açıkladı. Yörüngesinde döndüğü yıldıza son derece yakın olan gezegende sıcaklık 4 bin dereceyi aşıyor. Bu oran oldukça büyük bir oran, gerisini siz düşünün. 

Kelt 9-B adı verilen gezegen o kadar sıcak ki demir ve titanyum gibi metaller akkor gazlar haline geliyor. Uzmanlar genelde sadece yıldızlarda gözlenen bu duruma gezegenin büyüklüğünün yol açtığını söylüyor. Haliyle bu da dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor.

En sıcak gezegen: Kelt 9-B!

Gezegendeki sıcaklık son olarak 4 bin 327 derece olarak ölçüldü. Bu değer güneşin yüzeyindeki 5 bin 500 derecelik sıcaklığa yaklaşıyor. 

Jüpiter'in 3 katı büyüklüğündeki dev gezegenin bir sıradışı özelliği daha var. Yıldızının çevresinde başdöndürücü bir hızla dönen Kelt 9-b'de bir yıl sadece 36 saat sürüyor. Gezegen dünyaya 650 ışık yılı uzaklıkta bulunan Cygnus  takımyıldızında bulunuyor. Kısacası şimdilik oraya gitmenin herhangi bir yolu yok. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İlk 5G modem Samsung’dan geldi!15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:19
  • BMW'ye yasak geldi15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:39
  • Instagram hesapları gizemli bir şekilde ele geçirilmeye başlandı15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
  • Google Hakkında Muhtemelen Hiç Duymadığınız 50 Şaşırtıcı Gerçek!15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:18
  • Twitter Lite artık 21 ülkede kullanılabilir durumda15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:32
  • App Store'da uygulama satın alma devri bitiyor14 Ağustos 2018 Salı 20:28
  • Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda14 Ağustos 2018 Salı 20:26
  • iOS 12 için Grup FaceTime özelliği gecikecek14 Ağustos 2018 Salı 17:37
  • Türkiye, iPhone'a ne kadar para harcadı?14 Ağustos 2018 Salı 16:17
  • Google gözünü kullanıcılarının üzerinden ayıramıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti