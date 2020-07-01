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Ercan Havalimanı’na 3 buçuk ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

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Ercan Havalimanı’na 3 buçuk ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti
Ercan Havalimanı’na 3 buçuk ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

Kovid-19 salgını önlemleri nedeniyle tarifeli seferlere kapalı olan Ercan Havalimanı’na 3 buçuk ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Türk Hava Yolları’nın 180 yolcusu ile İstanbul’dan gelen uçağı sabaha karşı 02.20’de alana indi.

THY uçağını Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu karşıladı.  İkinci uçak ise Pegasus Hava Yolları’nın 233 yolcusu ile saat 8:00’de alana inmesi hedefleniyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugünden itibaren havalimanı, liman ve kara giriş kapısından giriş yapacaklaragelecekleri ülkelere göre üç grup belirlendi.

A Grubunda yer alan ülkelerden gelecek yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracak. Ancak A grubu ülkelerinden gelecek yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Grubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B Grubu’ndaki uygulama geçerli olacak.

B Grubu’nda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak, ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edecek.

PCR testleri Ercan Havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısı’ndan alınacak.  C Grubu’ndan gelecek yolcular ise KKTC’de karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacak.

Yine C Grubu dışında bulunan diğer ülkelerden gelenlerde aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini ödeyecekler. 

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