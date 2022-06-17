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Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!

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Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!
Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!

Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!

İşte açıklama;

UBP-DP-YDP hükümetinin beceriksizlikleri, halka ve çalışanlara mal edilmeye devam ediyor. Her geçen gün çalışanların maaşları erimekte halka alıştırılmaya çalışılan sefil düzen bir o kadar daha yaşanamaz hale gelmektedir.

 

*          Asgari ücretli çalışan 6000 TL ye nasıl geçiniyor hiç düşündünüz mü?

*          Halktan vergi almayı, her sıkıştığınızda elinizi halkın cebine atmayı becerdiğiniz gibi patronlara, sermayeye dokunabiliyormusunuz?

*          Dövizin artışı ve beceriksizliğinizden kaynaklanan zamlar karşısında eriyen alım gücünü koruyacağınıza, çalışandan kesip maliyenin açığını kapatma peşindesiniz.

            *          Demokrasi, adalet, anayasal düzen hiç bu kadar katledilmemişti.

            *          Devlet Kurumları hiç bu kadar hizmet veremez hale gelmemişti. Tüm kurumları sömürüp             zarara soktunuz.

            *          Sendikalar, sivil toplum örgütleri hükümete isyan eder durumda, siz ise konuşanı           susturacak yasalar yapmanın peşindesiniz.

            *          Alacağınız en ufak kararı bile Ankara’ya danışmadan alamıyorsunuz. Ankaranın           dayatmalarını, halkı düşünmeksizin mutlak itaatla uyguluyorsunuz.

           

            Tüm bunlar yaşanırken, utanmadan çıkıp da sanki bişeyler başarmış gibi bağımsızlık, egemenlik ve           istikrar  naraları atarak sinir uçlarımıza dokunuyorsunuz. Işe yaramazlığınıza, beceriksizliklerinize,           halkı bu denli sömürmenize ve her geçen gün bizleri yok edişinize artık tahammülümüz           kalmamıştır. Siz hükümet edenler ile biz çalışanların arasındaki çalışma barışı da sayenizde           tükenmiştir. 18.06.2022 Cumartesi saat 09:00 dan ertesi gün saat 08:00 a kadar Hava Trafik           Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik         grevimiz başlayacaktır. Bu yarattığınız durum sürdükçe           çalışma barışı sağlanmayacak, eylemlerimizin ardı arkası kesilmeyecektir.

 

 

HTKS Yönetim Kurulu (a)

             Başkan                      

                                                                                                                       Cem KAPISIZ

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