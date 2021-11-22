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Erdoğan'ın konuşmasının ardından Dolar/TL kurunda tarihi zirve!

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Kabine sonrası TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar/TL kuru günlük yüzde 1 yükselişle 11,47'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Dolar/TL kurunda tarihi zirve!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz geçmişte uzunca bir süre denenmiş ama bir türlü sonuç alınamamış yüksek faiz, düşük kur kısır döngüsü yerine üretim, yatırım, istihdam, büyüme odaklı ekonomi politikasında ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız. Kurun piyasadaki hareketlerini bunun için takipte özellikle kararlıyız" dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dolar/TL kuru günlük yüzde 1 yükselişle 11,47'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir." sözlerini tekrar eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamanın kurdaki dalgalanmayla ilgili kısmı şöyle:

"Ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız"

"Ülkemizin bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Biz geçmişte uzunca bir süre denenmiş ama bir türlü sonuç alınamamış yüksek faiz, düşük kur kısır döngüsü yerine üretim, yatırım, istihdam, büyüme odaklı ekonomi politikasında ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız. Kurun piyasadaki hareketlerini bunun için takipte özellikle kararlıyız" 

 

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