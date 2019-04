Erhürman: Bu hükümet onyıllardır yapılamayanları yapıyor

Güzelyurt İlçesi 26. Olağan Kongresi’nde hükümet icraatlarına değinen Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki hükümet dönemimizde alnımızda tek bir kara leke yoktur. Kılı kırk yarıyoruz ve 14 aydır adalet, üretim ve hizmet için çalışıyoruz” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İlçe kongreleri devam ediyor.

“Barışa, Eşitliğe, Demokrasiye, Adalete, Üretime, Emeğe, Özgürlüğe, Gençlere, Farklılıklara, Katılıma, Dayanışmaya, Doğaya Sahip Çıkıyoruz!” konseptiyle hazırlanılan Güzelyurt İlçesi 26. Olağan Kongresi dün akşam AKM’de gerçekleştirildi.

DOĞAN ŞAHALİ YENİDEN İLÇE BAŞKANI



İlçe başkanı ile yönetim ve disiplin kurullarının belirlendiği kongrede, mevcut İlçe Başkanı Doğan Şahali yeniden göreve getirildi.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı kongrede Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları yer aldı.

Kongre, divanın kurulmasının ardından demokrasi şehitleri ve partiye emek vermiş, ömür bırakan yoldaşların anısına saygı duruşuyla devam etti.

25’inci dönem faaliyet ve mali raporların onaylanıp aklanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Kongrede, Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri Sorumlusu Sami Solyalı konuşma yaptı.

Solyalı, “CTP bu ülkede barış için, emeğin değeri için, özgürlük için ve bu ülkeyi yönetmek için yoluna yılmadan devam ediyor. Daha çok yolumuz var. CTP’liler bu ülkenin kaderine yön verme noktasına gelmiştir. Partimiz bugün artık şikayet etme noktasında değil ülkemize şekil verme noktasındadır” dedi.



ERHÜRMAN: “1970’TE ADALET DİYEREK YOLA ÇIKTIK”



Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman ise, 48 yıllık parti tarihine değinerek, “ülkenin en eski partisi olan CTP’nin iktidarda değil muhalefette olduğunda bile bu ülkenin siyasetine, geleceğine yön veren bir parti” olduğunu belirtti.

Her bir bireyinin ağır bedeller ödeyerek, tırnaklarıyla kazıya kazıya CTP’yi bugünlere getirdiğini söyleyen Erhürman, “CTP rüzgar nereden eserse essin savrulmalar yaşayacak bir parti değildir. Bizi anlatmak için birbirimizden başka kimsemiz yok” dedi.

1970’lerde de 2000’lerde de statükonun birinci hedefinin CTP olduğunu söyleyen Erhürman, CTP’nin 1970’ten beri Kıbrıs sorununa bir an önce adil ve kalıcı bir çözüm çizgisinden bir milim sapmadığını, yaşanan gerçekleri de halkına anlatmaktan bir milim geri durmadığını kaydetti.

“Evet bir an önce çözüm olsun diyen bir partiyiz ve öngörülebilirliğin sağlanmasını, halkımızın önünü görmesini istiyoruz” diyen Erhürman, bu yolda birçok neslin kaybolduğunu artık daha fazla nesil kaybetmek istemediklerini vurguladı.



Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çözüme arzu ettiğimiz kadar yakın değilsek bunun sebebini parmağımızın arkasına saklanmadan anlatmamız gerekiyor. CTP, tarihinin hiçbir döneminde siyasi eşitliğin olmadığı bir çözümü savunmadı. Bu her zaman bizim olmazsa olmazımızdı. Bugün karşımızda Anastasiadis var ve bu konuda ayak sürümektedir. Sırf müzakere olsun diye müzakere etmek için bu masaya dönmemeliyiz. Sonuç odaklı, ucu bucağı belli bir müzakere olsun. Bir daha bu masaya oturduğumuzda çözümle birlikte kalkalım. Bugüne kadar varılan uzlaşılar kabul edilsin. Sıfırdan başlayıp yine sıfıra ulaşmak istemiyoruz”.

“BU HÜKÜMET ON YILLARDIR YAPILAMAYANLARI YAPIYOR”

Hükümet icraatları hakkında da bilgi veren Erhürman, bu hükümetin on yıllardır başarılamayan şeyleri başardığını, tüm mali imkansızlıklara rağmen Güzelyurt’a yerel kaynaklardan su götürdüklerini, Kalkanlı Yaşam Evi’ni hizmete sunduklarını, yılan hikâyesine dönen Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan kısmının tamamlandığını, Doğancı’dan Lefke’ye kadar olan kısımda da kamulaştırma sorununun çözüldüğünü, Güzelyurt’ta artık acil servisin hizmette olduğunu belirtti.

Erhürman, “Göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki hükümet dönemimizde alnımızda tek bir kara leke yoktur. Kılı kırk yarıyoruz ve 14 aydır adalet, üretim ve hizmet için çalışıyoruz” dedi.

ŞAHALİ: “FEDERAL KIBRIS, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK BİZİM VARLIK NEDENİMİZ”

Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de yaptığı konuşmada, “CTP’nin bugünlere sarı ve sapsarı karıncalar sayesinde geldiğini” belirtti.

Şahali duygusal konuşmasında CTP’nin bir aile olduğunu, aile bağlarının güçlü olduğunu ve buna sahip çıkmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Salondaki kalabalığa bakıp gurur duyduğunu ifade eden Şahali, karşısında gördüğü ‘sapsarı karıncaların’ başarılarına değindi.

Seçim dönemi ailelerini ihmal ederek, gece gündüz parti için emeğini ortaya koyan partililerin emeklerinin ödenemeyeceğini kaydeden Şahali, CTP’nin kendiyle gurur duyması gerektiğini belirtti.

Hükümetteki arkadaşlarına yardım etmenin her bir sarı karıncanın görevi olduğunu vurgulayan Şahali, federal Kıbrıs için, demokrasi için, özgürlük için çok mücadeleler verildiğini ve bunun CTP’nin varlık nedeni olduğunu ifade etti.

“İnsanımıza daha iyi bir yaşam, daha iyi gelir, daha özgür ve barış içinde bir ülkeyi layık görüyoruz” diyen Şahali, bir yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini ve partinin kararı ne olacaksa bu kararın arkasında sonuna kadar duracaklarını, süreci başarıyla tamamlayacaklarını ifade etti.

YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELİRLENDİ

Kongreye sunulan yönetim ve disiplin kurulları da oybirliği ile onaylandı.

Buna göre ilçe yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Cemal Türkler, Eray Erdenay, Erkan Borat, Kemal Köymen, Mehmet Kim, Nuriye Ertürk, Sami Solyalı, Suzan Kısaoğlu, Vasfi Candan, Zühre Civa.”

Disiplin kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“Mehmet Erçıkan, Yakup Sarıyer, Düriye Koryürek, Hasan Kestigül, Ramazan Aslan