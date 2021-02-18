Erhürman: En geç Haziran'!da seçim olmalı!

Erhürman, hükümetin pandemi ve ekonomi süreci içinde muhalefeti, meclisi ve sivil toplumu görmezden geldiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’nin #burasıönemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Son günlerde UBP ve CTP arasında karşılıklı açıklamaların anımsatılması üzerine Erhürman, hükümetin pandemi ve ekonomi süreci içinde muhalefeti, meclisi ve sivil toplumu görmezden geldiğini söyledi.

Ülkenin mevcut şekilde yönetilemeyeceğini kaydeden Erhürman, “Türkiye ile yapılan 2020 yılı mali protokolünden KKTC’ye ne kadar para geldiğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Ülkede ciddi anlamda sorunlar varken UBP ve YDP’nin kurultay tartışması yaşadığını aktaran Erhürman, “En geç Haziran sonu erken seçim olmalıdır. Bu irade yenilenmelidir.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilişkileri hususunda en hassas olan siyasilerden birisi olduğunu belirten Erhürman, “İyi ancak doğru ilişki içinde olmalıyız. Uygulamayacağınız protokolü imzalamayacaksınız, uygulayacağınız protokolü imzalayacaksınız. Verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Bu, karşılıklı sevgi saygı içerisinde olacak” dedi.

2 yıl sonra bir sistem değişikliği olabileceği ile ilgili haberlerin anımsatılması üzerine de Erhürman, “Başkanlık sistemi ve çeşitli varyasyonlarını tartışmaya hazırız. Ancak bu dönem Anayasa değişikliği için uygun değildir. Önce seçime gidelim, halkın iradesi ortaya çıkar. Sonra istikrar ihtiyacını oturur konuşuruz en uygun formülü buluruz” diye ekledi.

Kıbrıs konusunda, Türkiye’nin iki devletli çözümü desteklediğini açıklaması ile ilgili de Erhürman, iki devletli çözüm diye bir planın masada olmadığını, kendisinin ve CTP’nin federal çözüm ısrarının sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, İki devletli çözüm oluyor havası yaratmaya çalıştığını savunan Erhürman, bu havanın BM, İngiltere ve AB’den gelen açıklamalarla ortada olmadığının görüldüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun “federasyon ölmedi demekle de federasyon yaşamıyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine Erhürman,

BM Güvenlik Konseyi kararlarının ortada olduğunu, bu kararlar hala varken başka bir formülden söz edilemeyeceğini ifade etti.