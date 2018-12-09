Erhürman: Her türlü önlem kararlılıkla alınacak

Başbakan Tufan Erhürman yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman felaketin boyutuna dikkat çekerek selde hayatını kaybeden 4 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi. Başbakan Erhürman, yaşananların unutulmayacağını ve her türlü önlemin alınacağını vurguladı. Erhürman’ın açıklaması şöyle: Dört kardeşimizi yitirdiğimiz, onlarca insanımızın maddi zarar gördüğü ciddi bir felaket yaşadık. Felaketin en ağır kısmı Ciklos’ta yaşadığımız can kayıplarıdır. Bir kez daha kaybettiğimiz gençlerimize Tanrıdan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dilerim.

Bunun yanında, Lapta’da, Alsancak’ta, Girne’de, Dikmen’de ciddi maddi hasar oluştu. Pek çok insanımız felaket sonrasında zor koşullarda kaldı. Süreç içerisinde, bir yandan Ciklos’taki arama çalışmaları Güv.K.K, PGM, Sivil Savunma Teşkilatı, Kayıp Şahıslar Komitesi, İtfaiye Müdürlüğü tarafından aralıksız yürütülürken, zarar gören belediyelerin başkanlarıyla Başbakanlık’taki kriz merkezi arasında sürekli iletişim sağlandı, Evkaf ve Kızılay’ın yardımları ihtiyaçlı insanlarımıza ulaştırıldı, kamunun ve özel sektörün iş araçları gereksinim duyulan bölgelere yönlendirildi.

Meteoroloji Dairemizden alınan bilgiye göre, ülkemiz şartlarında metre kareye 60 kg’dan fazla yağış düşmesi halinde tehlike, 100 kg’dan fazla yağış düşmesi halinde sel felaketi değerlendirmesi yapılan koşullarda, söz konusu günde metre kareye Selvili Tepe’de 246, Kozanköy’de 165, Boğaz’da 176, Beylerbeyi’nde 128, Girne’de 83, Alsancak’ta 111 kg yağış düşmüştür.

Rakamlar yaşadığımız felaketin büyüklüğünü göstermekle birlikte, zararın doğduğu yerlerde yapılan incelemelerde, pek çok noktada özellikle dere yataklarıyla ilgili koşulların mevzuata ve bilimsel verilere uygun olmamasının hasarı artırdığı gözlemlenmiştir.

Felaketin yaşandığı günün hemen ertesi günü Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği yönetimiyle yapılan toplantıda, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birlik’in uzman bir heyet oluşturarak, kısa sürede ilgili bölgeleri kapsayan bir bilirkişi raporu hazırlaması kararlaştırılmıştır. Rapor, Ciklos’taki duruma ilişkin verileri de içerecektir. KTMMOB uzman heyeti tarafından hazırlanacak rapor şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca Ciklos’ta yaşanan olayla ilgili adli soruşturma mevzuat çerçevesinde PGM tarafından yapılacaktır.

Toplantıda ayrıca, daha önceki yıllarda KTMMOB ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen havza yönetim planlarıyla ilgili çalışmaların güncellenmesi de gündeme alınmış ve bu çalışmaların ilgili tüm kurumlardan ve üniversitelerimizden de destek alınarak KTMMOB koordinatörlüğünde tamamlanması kararlaştırılmıştır.

Yaşadığımız felaket de, acımız ve üzüntümüz de büyüktür. Yaraların toplumsal dayanışma içerisinde hızla sarılması birinci önceliğimizdir. Bu çerçevede Kıbrıs Vakıflar İdaresı'nin başlattığı yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler bunun yöntemiyle ilgili bilgilere Evkaf’ın internet sayfasından ulaşabilir.

Yaraların sarılması yanında eş zamanlı önceliğimiz, ilgili bölgelerde oluşan zararı doğuran veya artıran hukuka aykırı uygulama, hata, ihmal ve bunlardan sorumlu kişiler varsa bunların hızla tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin hızla başlatılmasıdır. Başta hükümetimiz olmak üzere hiçbirimizin yaşananları unutmak ve unutturmak gibi bir lüksü yoktur. Yaşadıklarımızın bir daha yaşanmaması için gereken her türlü önlem kararlılıkla alınacak, yaşadıklarımızın kaynağı olan her türlü hata, ihmal ve sorumluluk hızla tespit edilerek gerekli işlemler kararlılıkla yapılacaktır. Yaşadıklarımız bir kez daha göstermiştir ki kamu yararı için gerekli durumlarda bireysel hak ve menfaatlerden hukuksal çerçeve içinde ödün vermek zorunludur ve bu tip felaketleri en azından bu boyutta yaşamak istemiyorsak hepimizin bu anlayışla hareket etmesi şarttır.

Halkımıza ve özellikle felaketten zarar görenlere geçmiş olsun der, kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet ve yakınlarına sabır diler, hükümetimizin yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına müsaade etmemek ve gerekli girişimleri hızla yapmak konusundaki kararlılığını yinelerim.