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Erhürman: İmzalanan protokol eleştirilince “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” demeye başladılar

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-HP Hükümeti'nin TC ile imzaladığı "Ekonomik Paket Protokolu" ile kendi dönemlerinde hazırlanan protokol arasında önemli farklar olduğunu söyledi.
Erhürman: İmzalanan protokol eleştirilince “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” demeye başladılar

Erhürman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hükümette olduğumuz dönemde “ortada protokol veya protokole ilişkin herhangi bir çalışma yok” eleştirisi yapanlar, imzaladıkları protokol eleştirilerle karşılaşınca “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” demeye başladılar. Bu iki iddia birbiriyle tutarlı değil. Ayrıca ikisi de yanlış. İmzalanan protokolün önemli bir kısmı hükümette olduğumuz dönemde bizim yaptığımız çalışmaya dayanıyor (bu da birinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor) ama imzalanan protokolde hükümet dönemimizde yapılan çalışmadan önemli ölçüde farklılaşan öngörüler var (bu da ikinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor). Yapılması gereken, imzayı atanların, bunları bir yana bırakarak, imzaladıkları metne sahip çıkıp, neyi neden imzaladıklarını halka anlatmasıdır.

 

 

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