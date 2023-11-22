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Erhürman: Özker Özgür ve Zehra Özgür'ü Anıyoruz

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"Tufan Erhürman, Özker ve Zehra Özgür anma töreninde, yıllar sonra dahi mücadele değerini koruyor, barış ve demokrasi için çağrıda bulundu."
Erhürman: Özker Özgür ve Zehra Özgür'ü Anıyoruz

Erhürman: Yıllar geçiyor ama verdikleri mücadelenin değeri hiç azalmıyor

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin öncülerinden biri olan Özker Özgür, ölümünün 18’inci
yıldönümünde kabri başında anıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Başkanı, eğitimci ve
siyasetçi Özker Özgür, 18 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Özker Özgür ile eşi Zehra
Özgür için düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter
Asım Akansoy ile birçok milletvekili de katıldı. Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Tufan
Erhürman, “Yıllar geçiyor ama onların çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin ne
değeri azalıyor ne de o mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedeller
azalıyor” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker
Özgür’ün 18’nci, Zehra Özgür’ün 15’inci ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle
anarak, aile adına yaptığı konuşmada, “Sevgi ve özlemle anıyoruz. Geçen bir yıl içerisinde,
Şampiyon Meleklerimizin kaybını yaşadık. Şimdi de Gazze şeridinde yaşananlara tanıklık
ediyoruz. Mezarları huzurla yattıkları yerden çok daha fazlasıdır. Acının içerisindeyken bile
biraz daha gülmeyi, bir arada olmayı öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün anma
törenine ayrıca Başbakan Ünal Üstel ve farklı siyasi partilerden temsilciler de katıldı. Anmaya
katılan CTP heyeti ayrıca, 18 yıl önce bugün hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski
Genel Sekreterlerinden Salih Miroğlu’nun anma törenine de katıldı.

 

Erhürman: Barış ve demokrasi için bugün de mücadele yürütmek gerekiyor
Anmada konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sevgili Özker
Hocamızı ve Zehra Hocamızı sevgiyle anmak için bir kez daha bir araya geldik. Yıllar geçiyor
ama onların çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin ne değeri azalıyor ne de o
mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedeller azalıyor” ifadelerini kullandı.
“Hala barış için, demokrasi için, eşitlik için, kendi ayakları üzerinde duran Kıbrıs Türk halkı için
ağır bir mücadele yürütmek gerekiyor bugün de” diyen Erhürman, tüm bunlar için maalesef
bugün de bedeller ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, “Sevgili Özker Hocayı ve
Zehra Hocayı anarken, onların isimlerini hoca kelimesinden ayrı söylemek olmaz. Hep o
hocalık vasfı bir kenarda durdu. Verdikleri mücadeleyi daha da anlamlı kıldı. Özker Hocanın
kitaplığını gördüğüm günü hiç unutmam. Okuyan insanlardı. Sürekli öğrenmeye çalışan
insanlardı. En önemlisi de okumadan yazmaması gerektiğini bilen insanlardı. Bir kez daha
anıları önünde sevgiyle, saygıyla, özlemle eğiliyorum” diye ekledi.

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