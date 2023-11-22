Erhürman: Özker Özgür ve Zehra Özgür'ü Anıyoruz

Erhürman: Yıllar geçiyor ama verdikleri mücadelenin değeri hiç azalmıyor

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin öncülerinden biri olan Özker Özgür, ölümünün 18’inci

yıldönümünde kabri başında anıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Başkanı, eğitimci ve

siyasetçi Özker Özgür, 18 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Özker Özgür ile eşi Zehra

Özgür için düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter

Asım Akansoy ile birçok milletvekili de katıldı. Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Tufan

Erhürman, “Yıllar geçiyor ama onların çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin ne

değeri azalıyor ne de o mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedeller

azalıyor” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker

Özgür’ün 18’nci, Zehra Özgür’ün 15’inci ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle

anarak, aile adına yaptığı konuşmada, “Sevgi ve özlemle anıyoruz. Geçen bir yıl içerisinde,

Şampiyon Meleklerimizin kaybını yaşadık. Şimdi de Gazze şeridinde yaşananlara tanıklık

ediyoruz. Mezarları huzurla yattıkları yerden çok daha fazlasıdır. Acının içerisindeyken bile

biraz daha gülmeyi, bir arada olmayı öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı. Özker Özgür’ün anma

törenine ayrıca Başbakan Ünal Üstel ve farklı siyasi partilerden temsilciler de katıldı. Anmaya

katılan CTP heyeti ayrıca, 18 yıl önce bugün hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski

Genel Sekreterlerinden Salih Miroğlu’nun anma törenine de katıldı.

Erhürman: Barış ve demokrasi için bugün de mücadele yürütmek gerekiyor

Anmada konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sevgili Özker

Hocamızı ve Zehra Hocamızı sevgiyle anmak için bir kez daha bir araya geldik. Yıllar geçiyor

ama onların çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadelenin ne değeri azalıyor ne de o

mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedeller azalıyor” ifadelerini kullandı.

“Hala barış için, demokrasi için, eşitlik için, kendi ayakları üzerinde duran Kıbrıs Türk halkı için

ağır bir mücadele yürütmek gerekiyor bugün de” diyen Erhürman, tüm bunlar için maalesef

bugün de bedeller ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, “Sevgili Özker Hocayı ve

Zehra Hocayı anarken, onların isimlerini hoca kelimesinden ayrı söylemek olmaz. Hep o

hocalık vasfı bir kenarda durdu. Verdikleri mücadeleyi daha da anlamlı kıldı. Özker Hocanın

kitaplığını gördüğüm günü hiç unutmam. Okuyan insanlardı. Sürekli öğrenmeye çalışan

insanlardı. En önemlisi de okumadan yazmaması gerektiğini bilen insanlardı. Bir kez daha

anıları önünde sevgiyle, saygıyla, özlemle eğiliyorum” diye ekledi.