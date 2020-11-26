Erhürman Tatar'ın Özersay'a mesajını eleştirdi:"Herkes ağzından çıkanı tartarak söylesin"

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün bir banka açılışında yaptığı konuşmasında "Hükümet kurma çalışmaları vardır. Bir mesaj vermem gerekir. UBP- HP Önemli başarılara imza atmıştır Sayın Özersay... Mesajı alan alsın... " sözlerini eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün bir banka açılışında yaptığı konuşmasında "Hükümet kurma çalışmaları vardır. Bir mesaj vermem gerekir. UBP- HP Önemli başarılara imza atmıştır Sayın Özersay... Mesajı alan alsın... " şeklinde verdiği UBP-HP mesajını eleştirdi.

Erhürman, “Cumhurbaşkanının yemininde ‘ben tarafsız kalacağıma yemin ediyorum’ ibaresi varken, aniden bir açılış verdiği mesaj kabul edilebilir değil.Kurumsal ilişkiler ve dil açısından söylenmemesi gerekir. Bunlar söylendiği anda memlekette bir sürü taş yerinden oynamaya başlar. Siyasilerin de yasalar, mevzuat, teammüler gereği konuşmaları sınırlıdır” diye konuştu.

HÜKÜMET KURMA GÖREVİ CTP'DE DİR

“UBP’yi hangi sıfatla ziyaret ettik? Hükümeti kurma görevi CTP’dedir. Bu sıfatla UBP’ye ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığı başka partiye vermek konuşulabilir mi? Memleket zaten allem gallem edildi. Lütfen artık bundan sonra herkes ne konuşuyorsa, mevzuat ve anayasayla bir sorunu olur mu diye dikkat etsin” dedi.

"2021 SONBAHARDA SEÇİM"

Partilerle yaptıkları ziyarete değinen Erhürman, ilkeler konusunda partilerden olumsuz bir yanıt almadıklarını, 2021 yılının sonbahar ayında bir seçim olması için aşağı yukarı ortak paydada buluşulduğunu dile getirdi. Bu akşam CTP PM’nin toplanacağını ve ilk tur görüşmelerini değerlendireceklerini kaydeden Erhürman, bu süreci çok uzatmak istemediklerini belirterek, en geç Cumartesi gününe kadar netlik kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.